Incendios forestales
Trece medios aéreos luchan contra un incendio en Montehermoso y Guijo de Galisteo, Extremadura
Cortada la carretera CC-159
EFE
Trece medios aéreos luchan contra un incendio declarado en el entorno de Montehermoso y Guijo de Galisteo, en la provincia de Cáceres, que ha obligado a cortar la carretera CC-159, que une esta última localidad con la carretera CC-158, para facilitar la labor de los servicios de extinción.
En los trabajos también participan 10 unidades de bomberos forestales, 2 equipos de maquinaria pesada, 2 agentes del medio natural y 5 técnicos de extinción, del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y de la Diputación de Cáceres.
La posible afección del fuego a edificaciones aisladas ha obligado a los responsables del Infoex a activar el nivel 1 de peligrosidad, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
