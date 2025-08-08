Muere ahogado un vecino de Zaragoza en Vinaroz
El hombre, de 75 años, perdió la vida en la playa del Monument a les Set Paraules
Ramón Pérez
Un vecino de Zaragoza murió este jueves en una playa de la localidad castellonense de Vinaroz. El hombre, de 75 años, al parecer se ahogó en la Platja del Monument a les Set Paraules, en la parte sur del término municipal vinarocense, lo que supone una nueva tragedia en las playas castellonenses, que ya acumulan seis muertes en esta temporada veraniega.
Efectivos de la Policía Local pero nada pudieron hacer por salvar la vida de este varón.
Según pudo conocer este diario de fuentes solventes, el difunto era un vecino de Zaragoza que estaba pasando el día de playa en Vinaroz aunque no ha trascendido todavía su identidad.
Las investigaciones continuarán para determinar si efectivamente, como se cree, el ahogamiento es la causa de la muerte.
De las seis muertes ocurridas este verano en las playas de Castellón, tres de ellas han sucedido en Vinaroz en los últimos 17 días.
