En el municipio de La Campana
Un hombre en estado crítico tras un incendio en una residencia de ancianos en Sevilla
Otro hombre de la misma edad ha tenido que ser atendido en el lugar por los servicios médicos pero no ha precisado traslado
Un hombre ha resultado herido con quemaduras y ha sido evacuado en helicóptero al hospital al registrarse un incendio en una residencia de ancianos del municipio de La Campana, en Sevilla, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.
Un testigo ha llamado al teléfono 1-1-2, según un comunicado, a las 15:30 horas, para indicar que salía humo de una residencia ubicada en la calle Cataluña, por lo que la sala coordinadora de emergencias ha activado a los Bomberos de la Diputación Provincial, a la Policía Local, a la Guardia Civil, y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha movilizado un helicóptero médico al lugar.
Fuentes sanitarias, policiales y de Bomberos han indicado que el fuego ha afectado a una única habitación y que su inquilino, un varón de 76 años, ha resultado herido con quemaduras y ha sido evacuado en helicóptero al hospital en estado crítico. Otro hombre de la misma edad ha tenido que ser atendido en el lugar por los servicios médicos pero no ha precisado traslado.
Durante la intervención de los servicios de emergencia en el lugar, los ancianos residentes han sido evacuados de la residencia, aunque una vez finalizadas las tareas de extinción todos han podido volver a sus habitaciones.
