Investigación
Muere un hombre tras recibir un disparo en A Coruña
La víctima fue tiroteada este domingo en la localidad de Mesía y los servicios de emergencias trasladaron un helicóptero medicalizado, pero ya no se pudo hacer nada por su vida
EFE
A Coruña
La Guardia Civil investiga la muerte violenta, por un disparo de arma de fuego, de un hombre en Mesía (A Coruña), según han informado fuentes del instituto armado.
La alerta llegó al 112 a las 17:10 horas de este domingo, por lo que se trasladó al punto un helicóptero medicalizado, pero ya no pudo hacer nada por la vida de la víctima.
La Guardia Civil asumió la investigación de lo ocurrido y realiza, desde entonces, las primeras pesquisas, con la inspección ocular del punto.
El equipo de criminalística de la Comandancia provincial de A Coruña se encarga de las primeras labores y la investigación estará a cargo del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Santiago.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere electrocutado un trabajador de 22 años en un restaurante de Las Fuentes
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
- Paulino se lleva los honores. La crónica del Real Zaragoza-SD Huesca (1-1)
- Babylon, el nuevo restaurante de Zaragoza que busca triunfar en San José con sus cachopos: 'Es nuestra gran apuesta
- Real Zaragoza - SD Huesca, en directo: el Trofeo Carlos Lapetra, la última prueba de pretemporada
- Críticas a los cromos de Panini por salir un jugador del Real Zaragoza en el álbum de Primera División
- Pillada a un consejero del PP durante el pregón de San Lorenzo: 'Déjales, que están contra Pedro Sánchez
- El Real Zaragoza tiene sobre la mesa el ofrecimiento del portero mexicano 'Memo' Ochoa
El entrelazamiento cuántico es la fórmula universal que une ordenadores, agujeros negros y partículas
Adrenalina, altura y conexión: O2, la compañía de fibra de móvil, presente en la Copa del Mundo de escalada en Madrid
Ofrecido por