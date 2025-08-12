Galicia
La Guardia Civil investiga a una mujer por cinco incendios forestales en Muxía (A Coruña)
Los incendios fueron provocados los días 3, 5 (dos fuegos), 9 y 11 de agosto.
La Guardia Civil investiga a una mujer por cinco incendios forestales en Muxía (A Coruña).
Según ha detallado la Guardia Civil este martes, los incendios fueron provocados los días 3, 5 (dos fuegos), 9 y 11 de agosto.
Las manifestaciones de testigos y el relato contradictorio de la mujer, de 63 años, han dado pie a su investigación como supuesta autora de un delito de incendios forestales.
Hace unos días, un joven de 28 años fue detenido cuando provocaba intencionadamente un incendio en Canibelos, una zona de la parroquia de Velle, en el municipio de Ourense.
También fue detenida la semana pasada una persona como sospechosa de haber provocado un incendio en Celanova (Ourense), de 0,1 hectáreas el pasado 31 de julio, a la que se le imputa la autoría de otros 20 fuegos en la mima área.
- Las dos futuras avenidas que cambiarán para siempre el tráfico de Zaragoza
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
- El Real Zaragoza cierra el fichaje de Adrián Rodríguez, tercer portero del Alavés
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- El nombre de niña con 'z' que está enamorando a cada vez más familias en Aragón
- El Zaragoza acelera el fichaje del quinto portero en tres temporadas ante la probable salida de Poussin y descarta a Ochoa
- El deportivo linaje del nuevo fichaje del Real Zaragoza: El éxito de los Rodríguez
- Esta es la peor piscina municipal de Zaragoza según las reseñas de Google: 'Cada dos por tres pasa algo