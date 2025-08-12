Muere un voluntario que luchaba en la extinción de un incendio en León

Un hombre de 36 años ha aparecido muerto en la zona de Nogarejas, en el municipio de Castrocontrigo de la comarca leonesa de la Valdería. El fallecido era un voluntario que participaba en labores de extinción del fuego desatado en la zona junto a un dispositivo. El fallecimiento de este voluntario ha tenido lugar en torno a las 19.17 horas en una zona de vegetación a la altura del kilómetro 12 de la LE-125.

Además del fallecido otro varón, de unos 36 años, ha sido trasladado por una ambulancia de Emergencias Sanitarias al hospital de León con quemaduras. A estas dos personas se suma una tercera que se encontraba en la misma zona y que también ha sufrido quemaduras de las que ha sido atendido en el centro de salud de La Bañeza.

La noticia de la muerte del voluntario ha sido confirmada por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, quien también confirmó la existencia de los otros heridos y ha lamentado la muerte de esta persona a través de su cuenta en la red social X.

El fallecido trabajaba en el operativo del incendio de Molezuelas de la Carballeda.

Se trata de la segunda víctima mortal que se cobra la ola de incendios que se suceden en distintos puntos de la geografía española, después de la vida que se cobró esta mañana el fuego desatado en la localidad madrileña de Tres Cantos. En este incendio, un hombre de 50 años resultó con quemaduras en el 98 % de su cuerpo. Se trataba del mozo de cuadra de un centro de hípica de la localidad que, según varios testigos, intentó salvar a unos caballos antes de ser rescatado él mismo del tejado de una vivienda.

Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades más afectadas por los incendios forestales declarados en plena ola de calor, y en las últimas horas se han declarado nuevos fuegos en La Rioja y Asturias, además de en Jabugo (Huelva), Caños de Meca (Cádiz) y en Martín de Yeltes (Salamanca), entre otros.

Pésame de Sánchez y de Mañueco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado "profundamente" la muerte del voluntario que trabajaba en el operativo del incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), quien ha fallecido este martes debido a las heridas provocadas por las quemaduras.

"Todo mi cariño y mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Mucha fuerza y una pronta recuperación a las personas heridas en ese mismo incendio", ha señalado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social 'X'.

También el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia, amigos y compañeros del fallecido en "estos duros momentos".