Investigación
Muere una mujer en el incendio de una casa en ruinas en Sevilla
La víctima falleció tras declararse el fuego en una vivienda de la localidad de Tomares
EP
Una mujer ha fallecido en la madrugada de este jueves en el incendio de una vivienda en Tomares (Sevilla), según ha informado el 112, que ha detallado que la casa ha sido precintada al encontrarse en un estado ruinoso.
El teléfono 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, ha recibido el primer aviso del incendio a las 2,30 horas y los ciudadanos que han llamado indicaban que había un fuego en una casa de la calle Camino Viejo con posibles personas atrapadas en su interior.
La sala del centro coordinador activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Posteriormente, fuentes de la Policía Local han confirmado al 112 que una mujer había fallecido en el incendio de la casa, que estaba en estado ruinoso y ha quedado precintada.
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- El Real Zaragoza vuelve a por Cárdenas
- El Ayuntamiento de Zaragoza intenta sacar del olvido una de las atracciones más fallidas de la Expo
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- El Real Zaragoza se plantea la salida de Toni Moya
- El brote de salmonelosis de Barbastro tuvo su origen en las tostadas con tomate triturado del Festival Vino Somontano
- El deportivo linaje del nuevo fichaje del Real Zaragoza: El éxito de los Rodríguez