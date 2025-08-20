Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro sanitarios y personal de urgencias de Cieza (Murcia)

El Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del municipio de Cieza sufrió anoche un episodio de violencia que acabó con cuatro profesionales del centro heridos. Dos mujeres la emprendieron a golpes y mordiscos contra el vigilante de seguridad, un médico, una enfermera y un celador.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.00 horas de la noche del martes, 19 de agosto, cuando ambas pacientes accedieron al SUAP de Cieza y demandaron asistencia sanitaria. Al no recibir la atención en el momento que ellas exigían, las mujeres, en un notable estado de agresividad, comenzaron a golpear a los sanitarios que allí se encontraban, un médico y una enfermera, así como al celador y al vigilante de seguridad, que trataron de intervenir.

El guardia de seguridad recibió la mayor parte de los golpes y presenta moratones por el cuerpo y hasta marcas de mordiscos, según denuncian desde el Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS) de la Región de Murcia. El resto de profesionales del centro también presentan marcas de los golpes y se encuentran en un evidente estado de nerviosismo, ansiedad y estrés postraumático tras la agresión.

Al lugar de los hechos acudieron cuatro agentes de la Policía Local de Cieza, que lograron reducir a las agresoras tras un forcejeo en el que también golpearon a los policías, y la Guardia Civil. Ambas mujeres fueron detenidas.

A las dos arrestadas, que pasarán a disposición judicial previsiblemente este jueves, se les atribuye la presunta autoría de los delitos de lesiones y atentado contra agente de la autoridad.

Tercera agresión en un mes

El SPS lamenta que este episodio de violencia es el tercero que sufre el SUAP de Cieza en un mes. Los otros dos, según indican, fueron leves y dirigidos hacia el vigilante de seguridad.

Desde el Sindicato de Profesionales de la Sanidad denuncian las agresiones a sanitarios que se repiten en la Región y muestran su solidaridad con los compañeros que las sufren.