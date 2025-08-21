Tragedia em Marín
Muere un menor de 14 años en la playa de Aguete, en Pontevedra, tras un golpe fatal al tirarse al agua
El joven, que estaba saltando al mar con amigos, se quedó sin conocimiento al impactar contra la superficie desde varios metros
Antonio Santos | Coco Vecino
Una tarde apacible en la playa marinense de Aguete, en Pontevedra, se volvió en una tragedia en cuestión de minutos, cuando un menor resultó fallecido tras golpearse fatalmente al tirarse al agua en la zona del muelle, próxima a las instalaciones del Real Club Náutico.
Los hechos ocurrieron a las 17.30 horas de este jueves, causando una gran conmoción en el arenal marinense cuando las dos ambulancias se presentaron quince minutos después en las cercanías de la grúa que se utiliza allí para elevar a las embarcaciones del agua al puerto, donde muchos jóvenes suelen saltar al agua a varios metros de altura desde el espigón.
Tras auxiliar al menor, los sanitarios trataron de reanimar sin éxito al joven, que no logró recuperar el conocimiento en ningún momento al extraerlo del agua.
Después de recibir la llamada del 112 para la atención médica inmediata, hasta el lugar de los hechos se trasladaron también minutos después efectivos de la Policía Nacional, que recabaron información entre los menores y adultos presentes para conocer lo ocurrido.
Otros jóvenes, presentes en el lugar de los hechos, relataron que nada más tirarse de la superficie se golpeó en la cabeza, con la consiguiente herida ensangrentada en la cara.
Finalmente, a las 19.25 horas, el 112 confirmó su fallecimiento, poco después de que sus familiares acudiesen al lugar para identificar al menor.
Entre los presentes en la escena del suceso minutos después de los servicios de emergencias se encontraba la alcaldesa de Marín, María Ramallo, que calificó lo ocurrido como "una desgracia".
Suscríbete para seguir leyendo
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras la paliza de su pareja
- El Real Zaragoza insiste con Mathis Lachuer
- Robos 'sin cesar' en Zaragoza: la Policía se moviliza para atajar la oleada de hurtos y atracos
- El Real Zaragoza intenta sin éxito el fichaje de Aridane
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- Zaragoza, en aviso amarillo por tormentas: estas son las horas en las que lloverá con más fuerza