En Pulianas
Detenidos dos menores por una presunta agresión sexual a una joven en las fiestas de un pueblo de Granada
Los hechos se sucedieron alrededor de las 5.00 horas de la madrugada en mitad de la actuación de una de las verbenas invitadas a las fiestas
EP
Granada
La Guardia Civil ha detenido en la madrugada de este sábado a dos menores de edad por su presunta implicación en la agresión sexual sufrida por una joven en plenas fiestas de Pulianas, en la provincia de Granada.
Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press la detención por la presunta agresión sexual en el recinto ferial donde se alojan las fiestas de esta localidad granadina de algo más de 5.000 habitantes.
Los hechos se sucedieron alrededor de las 5.00 horas de la madrugada en mitad de la actuación de una de las verbenas invitadas a las fiestas. La joven agredida denunció la agresión en el Punto Violeta habilitado por el Ayuntamiento de Pulianas contra las agresiones sexistas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una vecina de Zaragoza reconoce por la calle a su agresor sexual y acaba detenido
- Contini: 'Yo pensaba que Gabi sería entrenador, pero él no lo pensaba de mí
- El Banco Santander impulsa en Zaragoza la construcción de 312 viviendas junto al Gállego en Santa Isabel
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- El Real Zaragoza sorprende e inscribe a Bakis y está disponible ante el Andorra
- La Guardia Civil investiga como 'homicidio' el hallazgo de dos cadáveres en el vertedero de Zaragoza
- Esta será la novedad de la Ofrenda de Flores de 2025
- Insua rescinde con el Granada y ya valora la oferta del Real Zaragoza