El 'violador del patinete' ya fue detenido por agredir a otra mujer prostituida en febrero

El 'violador del patinete', el depredador sexual que fue detenido en Valencia este jueves como presunto autor de seis delitos de agresión sexual a sendas mujeres de entre 19 y 28 años, a las que asaltaba haciéndose pasar por policía secreta para abusar de ellas alegando que tenía que cachearlas, ya fue detenido en febrero por violar a una mujer en situación de prostitución. A pesar de los múltiples antecedentes penales que acumulaba entonces, el acusado lograba esquivar la cárcel y quedaba en libertad al no quedar acreditada su vinculación con otras agresiones sexuales cometidas en la ciudad. Una resolución judicial que contrasta con la acordada el pasado viernes por la tarde por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, quien en funciones de guardia de incidencias, ordenaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de seis delitos de agresión sexual, dos de ellos con acceso carnal.

También se le imputan los delitos de hurto y robo con violencia por sustraer objetos personales de algunas de sus víctimas, así como un delito de usurpación de funciones públicas por hacerse pasar por policía secreta para abordar a sus víctimas. Además, este diario ha podido confirmar que el ahora investigado, un hombre de 33 años de edad y nacionalidad argentina que salía a 'cazar' de madrugada, montado en un patinete y con un casco negro atado en el brazo, no tenía permiso de residencia y se encontraba en situación irregular en España. De hecho, sobre él pesaban dos órdenes de expulsión que no habían sido ejecutadas, la última de ellas en julio de 2024 por un juzgado de Benidorm por incumplir la salida obligatoria que le había sido impuesta en mayo de 2021.

Una persona "muy violenta"

La entrada en prisión provisional para el acusado supone un alivio para las personas que lo conocían de primera mano, quienes lo describen como una persona "muy violenta", "muy peligrosa" y "con el cerebro quemado" por las drogas que lleva consumiendo "toda la vida". Desde su llegada a España, el depredador sexual acumulaba un largo historial de antecedentes penales y condenas como autor de distintos delitos, entre ellos hurto, daños, conducción sin permiso o conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Además, tenía una sentencia condenatoria por violencia de género por las lesiones y los malos tratos a los que sometía a una de sus parejas, aunque desde su entorno afirman que ha maltratado a otras mujeres, quienes jamás llegaron a denunciarle al tenerlas atemorizadas.

Estas mismas fuentes sospechan que pueda estar detrás de otras agresiones sexuales cometidas en València meses antes de su detención. De hecho, este diario ha podido confirmar la existencia de, al menos, una víctima más. Una mujer en situación de prostitución que fue violada por el 'violador del patinete' el pasado mes de febrero, después de que el investigado contactara con ella para requerirle sus servicios. El investigado quedaba entonces en libertad, permitiendo que meses después volviera a la carga provocando una nueva oleada de violaciones en la capital. En concreto, son seis mujeres las que han denunciado en las últimas semanas haber sido agredidas sexualmente por este hombre, cuatro españolas, una boliviana y una italiana, todas ellas de entre 19 y 28 años de edad.

Seis agresiones en quince días

La primera de ellas se produjo la madrugada del 2 de agosto, pasadas las 06.00 de la madrugada, cuando el ahora detenido asaltó a una joven en una calle del barrio valenciano de Pla del Real a la que se acercó identificándose falsamente como Guardia Civil. Bajo el pretexto de que estaban llevando a cabo una redada para identificar a una persona, el detenido aprovechó para someterla a tocamientos y tocarle sus partes íntimas. Días más tarde, el día 9, asaltaba a otras dos mujeres en la Avenida de los Naranjos usando la misma técnica. Una semana después, el 15 de agosto, asaltaba a otras dos mujeres en distintos puntos de la ciudad entre las 06.00 y las 07.00 de la madrugada. Además, ese mismo día le sustrajo el carnet de conducir a un hombre y 20 euros a una mujer, a los que cacheó tras identificarse como policía o Guardia Civil.

Los hechos más graves los cometía la madrugada del 17 de agosto cuando, pasada la medianoche, envió un mensaje a una mujer en situación de prostitución para requerirle sus servicios. Al llegar al portal de la vivienda de su vivienda en el barrio valenciano de Trinitat, el agresor la metió en el patio y, tras identificarse como policía, la puso cara a la pared y comenzó a simular que la cacheaba, aprovechando para agredirla sexualmente. Seguidamente el hombre le bajó la falda y comenzó a penetrarla mientras le amenazaba con matarla si gritaba o se quejaba. Tras consumar la violación, le pidió su ropa interior y se la llevó.

Utilizaba la jerga policial

Tras denunciar los hechos y entrevistarse con todas las víctimas, agentes de la Unidad de Familias y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se citaban el pasado jueves con el violador en serie, procediendo a su detención. Una vez arrestado, los agentes, con el correspondiente mandamiento de entrada y registro, y en presencia de un letrado de oficio, procedieron a practicar el registro de su vivienda, donde encontraron varios objetos personales de las víctimas, que ya les han sido devueltos.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / Policía Nacional

Además, confirmaron que el investigado no tiene ninguna relación con las fuerzas de seguridad del estado, como hacía creer a sus víctimas al usar un lenguaje propio de la jerga policial. Tal y como se barajaba en una de las hipótesis, su conocimiento de las expresiones policiales le venía dado, no porque perteneciera a las fuerzas de seguridad, sino por haber sido identificado en numerosas ocasiones por agentes policiales.