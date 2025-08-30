Investigación
La Policía indonesia halla el cuerpo sin vida de la española Matilde Muñoz, desaparecida hace dos meses
EFE
Bangkok
La Policía de la isla indonesia de Lombok ha hallado el cuerpo sin vida de la española Matilde Muñoz, vecina de Palma desaparecida desde hace dos meses, según confirmaron a EFE este sábado desde la comisaría indonesia encargada del caso y un familiar de la víctima.
