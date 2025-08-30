Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

La Policía indonesia halla el cuerpo sin vida de la española Matilde Muñoz, desaparecida hace dos meses

Matilde Muñoz, la vecina de Palma desaparecida en Indonesia.

Matilde Muñoz, la vecina de Palma desaparecida en Indonesia. / DM

EFE

Bangkok

La Policía de la isla indonesia de Lombok ha hallado el cuerpo sin vida de la española Matilde Muñoz, vecina de Palma desaparecida desde hace dos meses, según confirmaron a EFE este sábado desde la comisaría indonesia encargada del caso y un familiar de la víctima.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents