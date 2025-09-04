En Amposta
Atendidas 30 personas por el incendio de un local comercial en Tarragona
14 personas han sido dadas de alta 'in situ'; 11 trasladadas en estado leve al Hospital Verge de la Cinta; y otras 5 leves derivadas al Hospital Comarcal d'Amposta
EP
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a un total de 30 personas por el incendio que se ha declarado este jueves por la tarde en un local comercial en Amposta (Tarragona), informa en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.
Según informa, hasta en torno a las 21 horas de este jueves, 14 personas han sido dadas de alta 'in situ'; 11 trasladadas en estado leve al Hospital Verge de la Cinta; y 5 leves que han sido derivadas al Hospital Comarcal d'Amposta.
Según han explicado fuentes de los Bombers de la Generalitat a Europa Press, el aviso de este incendio se ha recibido a las 14.35 horas; se trata de una tienda de venta de electrodomésticos y patinetes en la que "había baterías eléctricas"; y Protecció Civil de la Generalitat ha puesto en prealerta el Procicat.
- Falta de docentes: Aragón ofrecerá desde este mes la posibilidad de impartir clase sin el máster de Profesorado
- Adiós a los helicópteros de la DGT: este es el motivo por el que ya no te vigilan (ni multan) desde el cielo
- Ryanair reduce las plazas en Zaragoza y eliminará tres de sus principales rutas
- Localizan el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición en un piso de Zaragoza
- El exfutbolista Meho Kodro presenta a su hijo, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Kenan es un currante
- La única 'nota positiva' del recorte de vuelos de Ryanair en Zaragoza
- Este es el sorprendente animal que han detectado por primera vez en Aragón
- El portero del Real Zaragoza empieza fuerte: «Ayúdanos, Adrián»