En Torrelavega
Hospitalizada una mujer tras recibir un disparo por la espalda en Cantabria
La Policía Nacional investiga las causas del suceso, aunque la mujer no ha prestado colaboración
EFE
Santander
Una mujer ha resultado herida este jueves por un disparo en la espalda en Torrelavega (Cantabria), por lo que ha sido trasladada al hospital Valdecilla, donde se encuentra ingresada en la UCI, aunque no se teme por su vida.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, la Policía Nacional recibió un aviso sobre las 15.30 horas y se localizó a la mujer herida en su domicilio.
La mujer fue trasladada a Valdecilla donde se encuentra ingresada, aunque está fuera de peligro.
La Policía Nacional investiga las causas del suceso, aunque la mujer no ha prestado colaboración.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Falta de docentes: Aragón ofrecerá desde este mes la posibilidad de impartir clase sin el máster de Profesorado
- Adiós a los helicópteros de la DGT: este es el motivo por el que ya no te vigilan (ni multan) desde el cielo
- Ryanair reduce las plazas en Zaragoza y eliminará tres de sus principales rutas
- Localizan el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición en un piso de Zaragoza
- El exfutbolista Meho Kodro presenta a su hijo, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Kenan es un currante
- La única 'nota positiva' del recorte de vuelos de Ryanair en Zaragoza
- Este es el sorprendente animal que han detectado por primera vez en Aragón
- El portero del Real Zaragoza empieza fuerte: «Ayúdanos, Adrián»