Sucesos
Buscan por tierra y aire a la expareja y presunto agresor con arma blanca de una mujer en Sevilla
Al parecer estaría escondido en la localidad de Cantillana
Carlos Doncel
La Guardia Civil mantiene activo un intenso dispositivo de búsqueda del presunto autor de una grave agresión a una mujer, este martes, en pleno centro de la localidad sevillana de Cantillana. Según fuentes de la investigación, el supuesto autor de los hechos sería la expareja de la víctima, quien huyó del lugar después de cometer la agresión.
La Guardia Civil se ha desplegado por Cantillana e, incluso, están buscando a esta persona, un varón de unos 46 años, con un helicóptero, ya que se sospecha que aún sigue escondido por la localidad.
Los hechos ocurrieron este martes por la tarde, a tan solo unos metros del Ayuntamiento de Cantillana. Según explicaron los testigos a El Correo de Andalucía, la víctima estaba en la calle, al cuidado de un anciano, cuando llego el presunto agresor y la atacó con un arma blanca en el cuello, al parecer una navaja. Tras la agresión, el hombre huyó del lugar, dejando atónitos a los presentes.
La mujer, según informa Emergencias 112, presentaba una herida sangrante en el cuello por la que tuvo que ser trasladada al hospital, aunque no se ha dado a conocer su actual estado de salud.
El suceso ha causado un importante revuelo en Cantillana, ya que la agresión se produjo en plena centro, en la calle Nuestro Padre Jesús. Los mismos vecinos están compartiendo por redes sociales la cara del presunto autor de la agresión, con la finalidad de dar cuanto antes con su paradero.
- Los abuelos como figura clave en la organización familiar: 'Cuidar de los nietos es cansado a nivel mental
- La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: 'Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio
- Un forastero abre un acalorado debate tras poner una mala reseña a un restaurante de Zaragoza: 'Las tapas no se pagan, son gratis
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Todo lo que se sabe de los presuntos abusos en una escuela infantil de Zaragoza: 'Está al margen de la ley
- Bakis no sale de la rampa de salida
- La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia
- La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura