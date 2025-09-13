Comunitat Valenciana
La Policía detiene en Alicante a dos hombres por retener ilegalmente a un menor tras confundirlo con un ladrón
El joven de 17 años fue amenazado para que subiera a una furgoneta tras ser confundido con el autor del robo de un bolso
José Gómez
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos hombres de 25 y 30 años como presuntos responsables de un delito de detención ilegal. La víctima es un joven de 17 años que denunció haber sido obligado a subir a una furgoneta en un parque de la ciudad.
Según las investigaciones, los arrestados habían presenciado poco antes el robo de un bolso. Tras ver a un joven huir mientras una mujer pedía ayuda, decidieron buscar al supuesto autor. Al localizar en un parque a un menor con características similares, lo amenazaron y lo introdujeron en la furgoneta de la empresa en la que trabajaban.
Detención ilegal
Durante el trayecto lo interrogaron sobre el robo y lo llevaron al lugar de los hechos para que la víctima lo identificara. Al no reconocerlo como autor, lo liberaron.
La Policía Nacional detuvo posteriormente a los dos varones, que ya han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.
Colaborar con las autoridades
Las autoridades recuerdan que intentar detener a una persona por iniciativa propia puede derivar en delitos graves como la detención ilegal, con consecuencias penales severas. La actuación correcta ante un hecho delictivo es avisar inmediatamente al 091 y aportar la mayor información posible.
La colaboración ciudadana es esencial, pero siempre dentro de la legalidad. Denunciar en comisaría o a través de canales oficiales, como la web www.policia.es, garantiza una respuesta rápida y segura por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
