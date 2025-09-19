Sucesos
Detenido por matar a otro hombre en Lleida tras pelearse por llevar los perros sueltos
La víctima sufrió una perforación de pulmón y murió cinco días después en el hospital
Germán González
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 36 años en Lleida por un delito de homicidio por imprudencia grave. Sobre las 5:30 de la madrugada del pasado 12 de septiembre, la víctima, un hombre mayor jubilado y vecino de la localidad, salió a pasear con sus tres perros por la zona de los barrios de Cappont y la Bordeta.
En el camino se encontró con otro vecino de la zona que paseaba a dos perros y que afeó a la víctima que llevara a los suyos desatados. En la discusión este vecino empujó al jubilado y lo tiró al suelo. Fuentes policiales remarcan que el sospechoso tenía más fuerza que la víctima.
Pese a las heridas que sufrió, el jubilado llegó como pudo a su casa y de allí la familia lo llevó a un centro médico. Tenía cinco costillas rotas y una de ellas le había perforado el pulmón. Por eso lo ingresaron de urgencia. La salud se agravó y murió en el hospital el 17 de septiembre.
Ante esta situación los agentes abrieron una investigación e identificaron al sospechoso que fue detenido este viernes por la tarde. Se espera que pase a disposición de los juzgados de guardia de Lleida el sábado acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una conocida marca cierra su única tienda en el centro de Zaragoza: 'es un punto y aparte
- La Ciclería 'boicotea' a Perico Delgado: le quita el nombre a su sala para poner una bandera de Palestina
- Así es la ayuda de 1.500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y es el favorito de los camioneros
- El Ayuntamiento de Zaragoza tiene que volver a actuar en la calle Predicadores tres años después de su reforma
- Un menor de cinco años se cae por la ventana de un colegio de Zaragoza
- La viral anécdota de un médico que calla bocas sobre los auxiliares de enfermería: 'La limpiaculos
- La israelí Keter cerrará su planta de Zaragoza y podría despedir hasta 105 trabajadores