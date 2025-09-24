En peligro de extinción
Condenado en Badajoz por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo
El Juzgado de lo Penal nº2 le impone un año de prisión, casi tres años de inhabilitación para cazar y una indemnización de 20.000 euros por un delito contra la fauna
Europa Press
El Juzgado de lo Penal nº2 de Badajoz ha dictado sentencia condenatoria contra un vecino de Montemolín (Badajoz) por la comisión de un delito contra la fauna, tras la muerte de cuatro ibis eremitas en agosto de 2019.
El acusado, propietario de la vivienda y la parcela desde donde se realizaron los disparos, ha sido condenado a un año de prisión, inhabilitación especial para cazar o pescar durante 35 meses y al pago de 20.000 euros de indemnización a la Junta de Andalucía, además de las costas procesales.
Los hechos se remontan al mes de agosto de 2019, cuando un grupo de cinco ibis eremitas juveniles, nacidos en el marco del Proyecto de Reintroducción del Ibis Eremita de la Junta de Andalucía y el Zoobotánico de Jerez, realizó un vuelo de dispersión desde el único núcleo reproductor de la especie en España (Vejer de la Frontera, Cádiz) hasta el municipio pacense de Montemolín.
La investigación conjunta del Seprona de la Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente permitió localizar los cadáveres de las aves, cuatro de ellos con "claros signos" de haber sido abatidas por disparos de carabina de aire comprimido, mientras que no se ha podido determinar que el quinto ejemplar falleciera a causa de los disparos por existir otras posibles causas.
El ibis eremita es una de las aves más amenazadas del mundo, con una única población silvestre viable en Marruecos (con casi 200 parejas y más de 700 ejemplares) y una pequeña población reintroducida en Andalucía.
