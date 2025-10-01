Sucesos
Matan a un hombre de 42 años de una paliza en Sevilla
Los hechos han ocurrido en la madrugada de este miércoles en la calle Las Cabezas de San Juan, donde han encontrado a la víctima con un fuerte traumatismo craneoencefálico y una hemorragia en la cabeza
Carlos Doncel
Un hombre de 42 años ha muerto tras recibir una paliza en la madrugada de este miércoles en la barriada de Padre Pío, en Sevilla, tal como detallan fuentes cercanas al caso. Según explican desde el Servicio de Emergencias 112, un testigo alertó a las autoridades a las 05:53 por la presencia de un varón inconsciente con una hemorragia en la cabeza en la calle Las Cabezas de San Juan. Cuando llegaron al lugar los efectivos sanitarios, solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima de esta agresión.
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas que rodean a este suceso, sin que de momento haya trascendido ninguna detención vinculada a este homicidio. Sí que está claro, no obstante, que el fallecido sufrió una fuerte agresión, que le provocó "un traumatismo craneoencefálico y una hemorragia craneal", tal como apuntan desde el Servicio de Emergencias 112.
Este sería el segundo asesinato ocurrido en Sevilla en menos de una semana. El pasado domingo, un hombre de 21 años mató a una mujer de 28 en Sevilla Este, en lo que se confirmó como un nuevo caso de violencia de género. El presunto autor de este feminicidio -que trató de quitarse la vida- quedó detenido, y en estos momentos está en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
- El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
- El joven sin hogar fallecido en Zaragoza tenía una orden de expulsión por un delito grave
- Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo
- La titularidad de Andrada en el Real Zaragoza y el pago de justos por pecadores con Adri Rodríguez
- La vivienda sigue disparada: estos son los barrios de Zaragoza donde más suben los precios
- El primer gran hallazgo de Gabi Fernández en el Real Zaragoza y las gilipolleces del fútbol