Santina D'Alessandro, madre de Mario Biondo, tras el pronunciamiento de la justicia española: "Queremos saber quién ha matado a nuestro hijo"

Doce años después del trágico fallecimiento de Mario Biondo, el 30 de mayo de 2013, la Audiencia de Madrid ha dado un paso decisivo: reconoce que hay “indicios” de que su muerte “no fue suicida”, y que debe investigarse con nuevas pruebas. La noticia ha reavivado la lucha de su familia, cuya madre, Santina D’Alessandro, ha declarado a YOTELE que “queremos saber quién ha matado a nuestro hijo”.

En el auto judicial, firmado por tres magistradas, se recogen argumentos que critican la investigación inicial: “En el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido desarrollarse actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no lo fueron”, señala el documento, que además admite como prueba una denuncia contra personas concretas acompañada por peritajes y la copia de una resolución judicial que apuntaría al carácter homicida de la muerte.

Sin embargo, dicho fallo desestima la apelación presentada por los abogados de la familia con el argumento de “cosa juzgada”. En respuesta, la familia ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional y, de ser necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para reactivar el caso y practicar nuevas diligencias en España.

Santina, al conocer el pronunciamiento, ha expresado a YOTELE su satisfacción contenida y su deseo de que la justicia siga su curso: “Definitivamente fue una gran victoria. Nuestra lucha continúa porque queremos saber quién mató a nuestro hijo”, recalcando que dar con la verdad es su única meta. Por su lado, tras estas palabras la madre de Biondo nos traslada a una rueda de prensa que se celebrará el próximo jueves 9 de octubre en el despacho Vosseler Abogados en Barcelona. La familia también aprovechará este nuevo impulso para pedir responsabilidad patrimonial por posibles errores en la actuación de las autoridades españolas y la falta de diligencia en la investigación de hace años.