Investigación
Detenidos tres hombres por violar en su casa de Madrid a una niña de 8 años
Uno de los arrestados es el padre de la menor
EFE
Madrid
La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por violar a una niña de 8 años en su domicilio del distrito madrileño de Usera, uno de ellos el padre de la menor.
El arresto tuvo lugar el sábado pasado tras el aviso de la madre que se percató de la agresión sexual cuando llegó a su casa y llamó a la Policía, han informado fuentes policiales.
Los arrestados son el padre de la niña, boliviano de 38 años, y otros dos hombres que convivían en el mismo domicilio, un ecuatoriano de 33 y un colombiano de 24.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La desigualdad se agrava en Zaragoza: la brecha entre la zona más rica y más pobre ya ronda los 21.000 euros
- Cierra por sorpresa una conocida hamburguesería del centro de Zaragoza en las Fiestas del Pilar
- Un exjugador del Real Zaragoza sin equipo desde 2022 vuelve a jugar al fútbol: 'Todos le conocen
- Zaragoza hace la declaración de la renta: estos son los barrios más ricos y más pobres
- El encuentro entre Sylvia Pantoja y Natalia Chueca en las Fiestas del Pilar: '¿Estás por aquí, por Zaragoza?
- El tiempo durante la Ofrenda de Flores de Zaragoza: esta será la temperatura hora a hora y el riesgo de lluvia
- Los 1.000 partidos de Emilio Larraz: 'Debería haber sido entrenador del Zaragoza
- El restaurante de Zaragoza donde Jorge Azcón se reunió con los toreros aragoneses del momento