DELITO
Detenida una mujer por apuñalar a una compañera de trabajo en la Playa de Palma
La víctima había mantenido una fuerte discusión con el novio de la presunta agresora en un local de ocio nocturno
Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional como presunta autora de un delito de lesiones, por herir a puñaladas a una chica, compañera de trabajo, que había mantenido una discusión con su novio en un local de ocio nocturno de la Playa de Palma.
Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron a mediados de septiembre. Dos mujeres que trabajan juntas en un establecimiento de Playa de Palma, junto a la pareja de una de ellas, salieron de fiesta al acabar su jornada laboral a un local de ocio nocturno. La presunta autora de los hechos decidió irse, y dejó allí a su compañera y a su novio, que una vez solos mantuvieron una fuerte discusión.
La mujer volvió de nuevo al local y se enzarzó en una pelea con su compañera. Las dos jóvenes se arañaron, se propinaron bofetadas y se tiraron del pelo. Cuando salieron a la calle, la presunta agresora propinó, sin mediar palabra, tres puñaladas a su compañera. La víctima sufrio heridas en la muñeca, pierna y omóplato. Además, uno de los cortes revistió gravedad al tener una profundidad de cinco centímetros.
La mujer se escapó junto a su novio antes de que llegaran las patrullas de la Policía Nacional. Mientras tanto, la víctima tuvo que ser asistida en un centro médico, ya que precisó de diversos puntos de sutura. Los agentes del Distrito de la Comisaría de Playa se hicieron cargo de la investigación.
Finalmente la Policía, tras concluir las pesquisas, arrestaron el pasado miércoles a la mujer, presunta autora de un delito de lesiones.
