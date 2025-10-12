Atragantamiento
Fallece un hombre tras atragantarse en un restaurante de Lugo
Un helicóptero medicalizado se trasladó hasta la localidad de Vilalba, donde tuvo lugar el percance, pero no llegó a practicar el traslado al certificarse el fallecimiento
EP
Santiago de Compostela
Un hombre falleció tras atragantarse cuando se encontraba comiendo en un restaurante del municipio lucense de Vilalba.
Según la información del 112 Galicia, los hechos se produjeron sobre las 14.30 horas de este domingo en un establecimiento hostelero de la calle Galicia.
Hasta el punto se desplazó el helicóptero medicalizado que tomó tierra, pero no llegó a trasladar al hombre. En el operativo también participaron los agentes de la Guardia Civil y Protección Civil de Vilalba.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Se retira a los 30 años un exjugador del Real Zaragoza: 'Nunca más he conseguido volver a correr
- Hasta 650 euros por trabajar el día del Pilar: estas son las empresas que más pagan en Aragón
- El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Pepe Rodríguez de Masterchef: 'Gran trabajo que hacéis
- El Real Zaragoza despide a Gabi
- Ofrenda de Flores en Zaragoza la Virgen del Pilar 2025, en directo: los primeros grupos ya han entregado sus ramos
- Gabi agota su crédito después de un desastre que deja al Real Zaragoza colista (4-2)
- El prometedor Felipe Minzer abandona el Casademont Zaragoza
- En el aire la corrida de este domingo en Zaragoza: rechazados cinco toros de la ganadería de Pincha