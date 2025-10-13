Accidente
Muere un camionero tras volcar sobre una vía férrea en Salamanca y ser arrollado por un tren de mercancías
El personal sanitario confirmó la muerte del conductor, que se salió de la con su vehúculo A-62 a la altura de la localidad de Carrascal de Barregas, en un accidente que no dejó heridos en el tren
EFE
Un hombre de 54 años ha muerto este lunes de madrugada al salirse de la A-62 el camión que conducía, tras lo que el vehículo articulado quedó volcado en medio de una vía férrea y un tren de mercancías chocó contra él y descarriló, a la altura de Carrascal de Barregas (Salamanca).
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, el centro de emergencias recibió una llamada a las 3.02 horas mediante la que el comunicante informó de la salida de la vía del camión a la altura del kilómetro 252 de la A-62 en sentido Portugal.
El 112 recibió además el aviso de que posteriormente un tren de mercancías había colisionado con el camión y había descarrilado y que el conductor del camión se encontraba herido e inconsciente, mientras que en el tren no había heridos.
En el lugar del suceso, el personal sanitario confirmó la muerte del conductor del camión, por el que se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación, al Centro Coordinador de Emergencias, Adif y Emergencias Sanitarias.
- Txema Indias entrega el Real Zaragoza a Emilio Larraz
- Ofrenda de Flores en Zaragoza la Virgen del Pilar 2025, en directo: los primeros grupos ya han entregado sus ramos
- La huelga del tranvía de Zaragoza pincha en sus primeras horas
- Se retira a los 30 años un exjugador del Real Zaragoza: 'Nunca más he conseguido volver a correr
- El fracaso con la destitución de Gabi Fernández y las terribles elecciones de entrenadores del Real Zaragoza
- Paseo al trantrán del Casademont Zaragoza por Leganés (47-68). La crónica del Leganés-Casademont Zaragoza
- La fábrica de Zaragoza que ejerce como 'buen vecino' en uno de los barrios tradicionales de la ciudad
- Horas decisivas en el futuro de Gabi, que pende de un hilo