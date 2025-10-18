Investigación
Detenido un hombre en Huelva por apuñalar mortalmente a su compañero de piso y trabajo
Los hechos han ocurrido en un apartamento, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro
EP
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de mediana edad en Huelva capital al presunto autor de la muerte de su compañero de piso y de trabajo, tras apuñalarlo en la madrugada de este sábado.
Según han informado fuentes del cuerpo a Europa Press, los hechos han ocurrido en un apartamento del Paseo de la Independencia, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro.
A su llegada, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y al presunto agresor en el lugar, quien ha reconocido los hechos en el momento y ha sido detenido. Actualmente, permanece a la espera de pasar a disposición judicial.
Hasta el domicilio también se han desplazado efectivos sanitarios, que solo han podido certificar el fallecimiento, así como el médico forense, que ha procedido al levantamiento del cadáver.
- El Real Zaragoza ya mira al mercado de enero
- Levadura Madre abre su primera panadería en Zaragoza: 'Pan artesano y de calidad
- El hartazgo de un barrio lleva a la Fiscalía europea a investigar unas ayudas a la rehabilitación del Ayuntamiento de Zaragoza
- La Basquiña, la tienda de donde salen ganadores del Concurso de Traje Aragonés desde hace una década
- Un piloto de Zaragoza sobrevuela la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar: 'Mi familia me pide pasar con ellos, tendré que turnarme
- Suben a 500 los nichos vandalizados en el Cementerio de Torrero: consulta aquí el listado completo
- La nueva vida de los 'desheredados' de Gabi
- Ya hay tres detenidos por vandalizar 500 nichos en el cementerio de Torrero