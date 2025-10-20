Cae en Málaga el ladrón del ascensor: nueve asaltos en una semana

Un hombre de 45 años ha sido detenido en Málaga capital por presuntamente asaltar a nueve mujeres en portales de viviendas. En apenas una semana, el denominado “asaltante del ascensor” perpetró los robos tras ingeniárselas para entrar en los edificios y aguardar la llegada de personas vulnerables. "El intruso se ofrecía a las víctimas a compartir el elevador y, una vez dentro de la cabina, les arrebataba el bolso. La autoridad judicial ha decretado su ingreso provisional en un centro penitenciario.

El primero de los robos se produjo hace solo unos días en el portal de un edificio de la avenida de la Aurora. Una mujer de 68 años denunció haber recibido golpes en el rostro y en un brazo por parte de un desconocido con el que había tomado un ascensor del edificio donde reside, apoderándose el ladrón de su bolso tras un tenso forcejeo. Los agentes adscritos a la Comisaría de Policía Nacional en el Distrito Oeste de Málaga, asumieron la investigación a la que se fueron sumando nuevas denuncias por "robos con un idéntico modus operandi y mujeres como víctimas, la mayoría de edad avanzada, abordadas siempre en el interior de portales.

La Comisaría Provincial ha informado hoy de que el sospechoso dejó un reguero de víctimas a su paso, concentrándose el resto de casos en las calles La Unión, calle Gaucín, Horacio Lengo, Pasaje Río Albaida, Paseo de los Tilos, Jerusalén, Conde del Guadalhorce y Sondalezas. La denominada operación Mohicano activó un dispositivo para localizar al sospechoso, que ya había sido identificado con la colaboración de las perjudicadas en la pertinente diligencia de reconocimiento, y que además era un “viejo conocido” de los investigadores.

Con la premura que requieren estos casos, ante la posibilidad de que el autor continuara con su espiral creciente de asaltos en la ciudad, los investigadores se coordinaron con otras unidades del cuerpo, para su rápida detención, que se produjo el pasado 10 de octubre por parte de los agentes de la Brigada Móvil.