En Villaverde
Detenido un hombre por la muerte a puñaladas de una joven de 21 años en Madrid
No se descarta que se trate de un caso de violencia machista
Javier Niño González
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento de una joven de 21 años en un domicilio del distrito madrileño de Villaverde, en la calle de Los Astilleros, 3.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía y Emergencias Comunidad de Madrid 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 15:00 horas de este lunes, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso y encontraron a la víctima ya fallecida en este domicilio y con varias heridas de arma blanca.
Esta madrugada, los investigadores, que no descartan que se trate de un caso de violencia machista, han localizado al presunto autor en un piso de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y han procedido a su detención.
- El Real Zaragoza busca entrenador para dirigir al equipo en Gijón: estas son las opciones
- Los miserables. La crónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)
- El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores
- Se vende: una de las salas emblemáticas de Zaragoza busca nuevo dueño
- Pistoletazo de salida a un maratón de obras que transformará Zaragoza
- El Zaragoza con olor a muerto de Jorge Mas, la plantilla de cadáveres de Txema Indias y el pobre Emilio Larraz
- El histórico bar de las Delicias con menús diarios por 13 euros: 'Comida casera y de calidad
- Emilio Larraz cae en la trampa. La contracrónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)