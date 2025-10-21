PRENSA IBÉRICA estrena ‘En Paradero Desconocido’, un pódcast que aborda las desapariciones más impactantes aún sin resolver

Desaparecieron sin despedidas y no hay pistas sólidas que lleven a ellos. Sin noticias, sin respuestas, sin explicación, sin más. Prensa Ibérica y El Periódico de Aragón ponen el foco en las desapariciones más impactantes de España, aún sin resolver, con el lanzamiento de ‘En Paradero Desconocido’, el pódcast del grupo editorial dentro del género ‘true crime’. La nueva producción sonora trata de dar voz a los que en este momento no la tienen y lo hace acercándose al corazón de la búsqueda: sus familias, su hogar. La investigación se enmarca en la autoexigencia de una especial sensibilidad con las víctimas, sin olvidarse del rigor obligado a la hora de abordar investigaciones policiales y judiciales.

Desde el próximo 23 de octubre, y cada 15 días, la periodista Tamara Morillo, especializada en la información de desapariciones sin resolver que lleva años investigando, traerá al nuevo pódcast casos distintos –algunos compuestos por varios episodios- que serán abordados hasta el detalle junto a familiares y expertos.

Con una clara vocación de servicio público, un medido estilo narrativo que prima los hechos y no huye de las emociones pero sí del sensacionalismo, la primera temporada de ‘En Paradero desconocido’ se sumerge en las búsquedas de Caroline del Valle, Paco Molina, Nathaly Salazar, Juan Antonio Gómez Alarcón, Abdón González, Manuel Ríos Cruz y Juana Canal. El caso de Caroline del Valle, que era menor cuando desapareció en el 2015, será el que abra la temporada que podrá escucharse en las webs de todos los diarios de Prensa Ibérica y en las principales plataformas de audio del país.

Cada veinte minutos una persona desaparece en España. La lista de nombres de los que se han quedado de pronto sin voz, sin rastro, es amplía: la conforman más de 6.500 personas en este país. El listado crece y ‘En Paradero Desconocido’ pretende darles la oportunidad de que tengan una voz a través de las de sus seres más queridos, los que conformaban su entorno cuando desaparecieron de forma misteriosa y expertos que ayudan a desentrañar los matices, detalles e incógnitas de complejas investigaciones.

¿Qué hipótesis oficial hay sobre la mesa?; ¿qué pudo pasar realmente?; ¿qué intuyen las familias?, ¿qué falló? ¿En qué punto está la investigación? El nuevo pódcast de Prensa Ibérica trata de responder hasta donde es posible a todas estas preguntas y algunos interrogantes más.

Caroline del Valle, el primer caso del pódcast

"Tu hija está bien. Ha dormido en casa y ha comido aquí, ya va para allá". Fue la primera mentira que recibió Isabel. Una de muchas. Llegarían más por goteo. La realidad es que su hija no iba de camino. No durmió en casa de ninguna amiga. Y no regresó con su madre.

Caroline del Valle tenía 14 años cuando se perdió su rastro. Y ya han pasado otros diez. Caroline, la menor catalana que mandó un mensaje a su madre para decir que se quedaba en casa de una amiga a dormir… y nunca volvió, es el caso –en varios episodios- que abre la primera temporada de ‘En Paradero Desconocido’. La periodista Tamara Morillo, a través de horas de conversación con Isabel y Ana, madre y tía de la menor, nos descubre dónde estuvo realmente la chiquilla desaparecida y qué se sabe que ocurrió aquel fatídico 14 de marzo de 2015. Una década después, su familia continúa esperándola.

Durante años, la única tesis policial que existía apuntaba al homicidio con ocultación de cadáver. Supuestamente, a Caroline alguien le había hecho desaparecer. Pero hoy, una nueva unidad de policía abre las opciones. Son varias las hipótesis que se siguen investigando… ¿qué sucedió? ¿la sacaron fuera del país? ‘En Paradero Desconocido’ reconstruye y te cuenta todas las claves de la noche en que se perdió el rastro de Caroline.