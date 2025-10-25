Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clan Vračarci

Desarticulan dos organizaciones criminales que cometían asesinatos y tráfico de drogas

Hay un detenido en Valencia, otro en Barcelona, 10 en Serbia y uno más en Dubai

Imagen de la intervención conjunta

Imagen de la intervención conjunta / MOSSOS D'ESQUADRA

EFE

Valencia

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y las autoridades serbias, bajo la coordinación de Europol, han desarticulado dos organizaciones criminales vinculadas al clan Vračarci dedicadas a cometer asesinatos y al tráfico de cocaína.

La operación ha culminado con la detención de 13 personas en España (una en Valencia y otra en Barcelona), Serbia (10) y Dubai (1) que conformaban las organizaciones criminales que actuaban en Serbia y otros países europeos, como una célula del clan.

Se han llevado a cabo 22 registros en Serbia en los que han participado agentes españoles y en los que se han intervenido más de 300.000 euros en efectivo, relojes de lujo, vehículos de alta gama y teléfonos encriptados, informa la Policía Nacional.

Los miembros de una de las estructuras desmanteladas son sospechosos de haber cometido los delitos de organización criminal, asesinato agravado de Vladimir Popović en 2018, tres intentos de asesinato agravado contra Nenad Alajbegović en 2020, así como tres delitos tras atacar con lanzamiento de artefactos explosivos contra locales de restauración y un lavadero de vehículos en Serbia.

También se les atribuye la introducción de varias toneladas de cocaína en distintos países de Europa.

Por su parte, los miembros del segundo grupo son sospechosos de pertenencia a organización criminal y del asesinato de Vladimir Kostić en 2020, además de estar igualmente implicados en el tráfico internacional de cocaína a gran escala.

28 encausados y varios prófugos

Por el conjunto de delitos investigados, las autoridades judiciales serbias han presentado cargos contra 28 individuos, todos ellos vinculados al clan Vračarci.

Parte de los sospechosos ya se encontraban en prisión preventiva por procedimientos en curso, mientras que un número reducido permanece huido y está siendo buscado intensamente.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial en los distintos países en los que se realizaron las detenciones, decretándose su ingreso en prisión.

La Policía Nacional, el Cuerpo de Mossos d'Esquadra y los servicios especializados serbios mantienen su compromiso en la lucha contra todas las formas de crimen organizado y narcotráfico, en estrecha colaboración con Europol y otras agencias internacionales de seguridad, añaden las fuentes.

