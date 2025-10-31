Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ejército

Un muerto y un herido tras la deflagración de una granada en la base militar de Viator, en Almería

Un muerto y un herido tras una deflagración en el campo de maniobras de Viator.

Un muerto y un herido tras una deflagración en el campo de maniobras de Viator. / EFE

EFE

Almería

Un militar ha muerto y al menos otro ha resultado herido de gravedad este viernes tras la deflagración de una granada en el campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor', de Viator (Almería), según han indicado a EFE fuentes cercanas al caso.

Por su parte, fuentes del 112 de Andalucía han concretado que sobre las 11:00 horas se ha recibido en el teléfono único de emergencias la primera llamada que alertaba de una posible deflagración en estas instalaciones anexas a la base 'Álvarez de Sotomayor', sede de la Legión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo radar fijo en Zaragoza en un punto con mucho tráfico: ya está instalado
  2. Graban la paliza a un joven con discapacidad en Zaragoza: '¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!
  3. El negocio redondo del Real Zaragoza con Saidu: Dansoman Wise tenía ofertas superiores a los 4 millones por el ghanés
  4. Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
  5. El aragonés que ha pasado de Agustinos a trabajar para el Real Madrid: 'La gente espera lo mejor de ti si llevas este escudo
  6. Un regalo del cielo. La crónica del Mutilvera-Real Zaragoza (1-3)
  7. El BOE confirma el calendario laboral de 2026 en Aragón: hasta cinco puentes
  8. Dos heridos de gravedad en una brutal colisión en la N-122 en Bulbuente (Zaragoza)

El ministro Urtasun defiende la "profesionalidad exquisita" de los técnicos del MNAC con las obras de Sijena

El ministro Urtasun defiende la "profesionalidad exquisita" de los técnicos del MNAC con las obras de Sijena

Lydia Lozano regresa a ‘¡De Viernes!’ tras el ingreso hospitalario de su marido y la publicación de sus polémicas fotos llorando

Lydia Lozano regresa a ‘¡De Viernes!’ tras el ingreso hospitalario de su marido y la publicación de sus polémicas fotos llorando

Azcón se enfrenta a Vox por el coche oficial de los expresidentes de Aragón: "Hay límites en política, lo que hace es indigno"

Azcón se enfrenta a Vox por el coche oficial de los expresidentes de Aragón: "Hay límites en política, lo que hace es indigno"

El emotivo homenaje de los compañeros de Jorge Casado en la Selección Aragonesa sub-16

El emotivo homenaje de los compañeros de Jorge Casado en la Selección Aragonesa sub-16

La Audiencia avala analizar las llamadas de la asesora de Begoña Gómez pero sin incluir Air Europa

La Audiencia avala analizar las llamadas de la asesora de Begoña Gómez pero sin incluir Air Europa

Nueva polémica entre IU y la presidenta de las Cortes de Aragón: "¿Se droga?"

Nueva polémica entre IU y la presidenta de las Cortes de Aragón: "¿Se droga?"

Rubén Torres gana ‘Supervivientes All Stars’ tras un reñido duelo con Jessica Bueno

Rubén Torres gana ‘Supervivientes All Stars’ tras un reñido duelo con Jessica Bueno
Tracking Pixel Contents