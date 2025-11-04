En la localidad de Albuñol
Herido un menor de 12 años al ser apuñalado por otro en un instituto de Granada
El suceso ha ocurrido sobre las 8:20 horas, antes de que empezara la clase, y el agredido ha sido trasladado a un centro hospitalario
EFE
Un menor de 12 años ha resultado herido este martes tras ser apuñalado por otro de 13 en un instituto de la localidad de Albuñol (Granada), ha informado a EFE la Guardia Civil, que investiga los hechos.
Según las fuentes, el suceso ha ocurrido sobre las 8:20 horas, antes de que empezara la clase, y el agredido, que presenta una herida por arma blanca en la zona del hombro, ha sido trasladado a un centro hospitalario, donde permanece estable y fuera de peligro.
Ha sido un profesor el que ha separado a los alumnos, ambos de nacionalidad española, al producirse la agresión, según fuentes de la Consejería de Educación, que ha abierto un protocolo de acoso.
El agresor ha sido expulsado 29 días por comportamiento muy grave, a la espera de lo que pueda determinar la Guardia Civil, según la consejería, que subraya la "rapidez" con la que ha actuado el centro trasladando al alumno herido a un centro sanitario.
La consejera andaluza de Educación, Carmen Castillo, ha explicado a preguntas de los periodistas que tanto la Guardia Civil como la Inspección Educativa y el propio instituto -el único de esta localidad costera de algo más de 7.000 habitantes- trabajan para saber qué es exactamente lo que ha motivado la agresión entre dos niños que "hasta hace dos días eran amigos".
Ha subrayado la correcta actuación del centro, conforme al protocolo, ante un incidente de este tipo, así como la rápida adopción de medidas disciplinarias contra el agresor, a quien se le ha impuesto como medida cautelar la suspensión de asistencia a clase durante 29 días.
