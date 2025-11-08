Investigación
Cinco detenidos por vender en Navarra a una menor de 14 años por 5.000 euros y whisky para casarla a la fuerza en Lleida
Los arrestados son los padres de la joven y otros dos hombres y una mujer responsables de la compra y traslado
EP
La Guardia Civil ha detenido en Navarra a los padres de una menor de 14 años por venderla a otra familia residente en Lleida para que contrajera matrimonio con su hijo. Con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, también han sido detenidos otros dos hombres y una mujer como responsables de la compra y traslado de la menor. A todos se les atribuye un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. La menor, que ya ha sido liberada, fue localizada mendigando en la localidad catalana de Les Borges Blanques.
Los hechos se remontan al pasado mes de enero en una localidad de la Ribera de Navarra. Los padres de la menor de 14 años, un hombre y una mujer de 35 años, vendieron a su hija a otra familia residente en Lleida para que contrajera matrimonio con su hijo. El acuerdo de carácter ilícito se cerró por un pago de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y algunos alimentos básicos.
La menor, perteneciente a una comunidad romaní, fue trasladada a Cataluña, donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado. La chica, que se encontraba sin escolarizar, fue obligada a ejercer la mendicidad como forma de aportar dinero a la familia compradora, explican desde la Guardia Civil.
Una denuncia de los Servicios Sociales permitió iniciar una investigación por el Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil en Navarra y resultó esencial para identificar a los implicados y conocer el paradero de la menor. Nada más se tuvo conocimiento, los agentes se coordinaron con los Mossos d'Esquadra para localizar a la víctima en la provincia de Lleida.
Finalmente, este pasado mes de octubre, la menor ha sido hallada en la localidad de Les Borges Blanques. Los agentes de los Mossos d'Esquadra trasladaron a la menor a un centro de protección, donde actualmente recibe atención y apoyo especializado.
En Navarra han sido detenidos los padres de la víctima y puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Tudela.
En Lleida, los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas, dos hombres de 40 y 20 años y una mujer de 42, implicadas en la compra y traslado de la menor. Han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida.
