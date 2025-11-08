SUCESO
La Policía investiga en Madrid la muerte violenta de un hombre con traumatismo craneoencefálico
El SUMMA 112 confirma el deceso mientras que la Policía Nacional investiga las circunstancias del suceso
Gloria Barrios
Un hombre ha fallecido este sábado enla lcoalidad madrileña de Parla tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo. Los equipos del SUMMA 112 confirmaron la muerte en el lugar, en la calle Purísima Concepción, sin que se haya precisado por el momento más información sobre la identidad de la víctima. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. En el operativo intervino también la Policía Local de Parla.
A la espera de la evolución de lo sucedido, no han trascendido detalles sobre posibles detenciones ni sobre el origen del traumatismo. Fuentes policiales consultadas señalan que se trabaja con todas las hipótesis y que se han recabado indicios en la zona para su análisis.
