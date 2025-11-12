Acampada del terror en la secta de Vistabella (Castellón): "Un adulto que fingía ser un niño me masturbó en mi tienda de campaña"

La vida de un joven que declaró este miércoles en el juicio de la secta sexual de Vistabella (Castellón) dio un vuelco abrupto cuando "de la noche a la mañana, entró la policía en casa diciendo que estaba en una secta sexual destructiva".

Esta víctima era apenas un adolescente cuando, en 2022, el operativo de la Policía Nacional terminó con la comunidad liderada por el Tío Toni en 2022.

"Hoy hablo porque Toni está muerto"

Este chico aún estuvo un tiempo de lado de su madre, que hoy está acusada y que además le había revelado que Toni era en realidad su padre biológico (el primer día de juicio, su padre legal testificó que "eran dos gotas de agua" Toni y el niño). Pidió cambiar su versión exculpatoria inicial al oír una conversación de su madre con su abogado en la que este último revelaba que habían encontrado ADN de su hermana pequeña (todavía menor hoy) en el vibrador del Tío Toni, fallecido en prisión poco después de ser arrestado.

"A día de hoy estoy hablando porque Antonio está muerto, pero las pesadillas siguen estando y tomo pastillas para dormir", cuenta este joven, que a raíz de aquello decidió sacar a la luz los abusos que él mismo había sufrido.

Un adulto que fingía ser niño con los menores

El ecosistema de agresiones de La Chaparra (una masia en la que había un mural de Peter Pan en la habitación del Tío Toni) se va configurando. Este joven contó ayer cómo en una de las acampadas infantiles que realizaban dentro de los terrenos de la finca, el único hombre acusado en este proceso abusó de él a los 13 años.

"Jamás se me olvidará. Él era un adulto pero me vendía que era un niño. Empezó a sobarme y palparme los genitales, tuve una erección y me empezó a masturbar. Fue la primera vez que eyaculé", contó. Esta víctima, que se quedó helada, recibió como respuesta del adulto que no se preocupara porque "a otro niño [de la secta] le pasó lo mismo cuando se lo hizo". Por tanto, pensó que era "normal": "Si un adulto te dice que ya lo ha hecho antes, tú confías". Su abusador era, según él, "uña y carne" del Tío Toni, una figura que él respetaba completamente en aquel momento de su vida.

Otro episodio con el mismo acusado que recordó el chico fue cuando, a los 8 años, fue con él a ver Karate Kid (la versión de 2010). "Después de aquello, él me llevaba a jugar a peleas en su habitación. Restregaba su miembro sobre mi culo y me magreaba", explicó el joven.

El Tío Toni quiso ser "el primero" con una menor

En la tercera jornada del juicio testificaron otras dos víctimas, dos jóvenes mujeres. Una de ellas explicó que Toni agredió de ella solo con el pretexto de quitarle la virginidad: "Me decía que si él era el primero en hacérmelo, tendría más delicadeza para hacerme menos daño que otro hombre de fuera".

Esta chica formaba parte, siendo menor, de los "triángulos"sexuales en las que el gurú elegía a 7 mujeres para tener sexo por turnos. "Yo lo hacía por las consecuencias que podía tener la negació", dijo. Por cierto, respecto a esas prácticas de sexo grupal, su madre, que compareció como testigo, aportó ayer otro argumento del líder para realizar esos "triángulos": "Toni nos decía que si conseguíamos tener todas un orgasmo a la vez, no ocurrirían catástrofes como las danas".

"A Toni yo lo sentía como un Dios"

Esta testigo llegó a decir también que a Toni "lo sentía como un Dios"y que por ello sentía que su hija y ella eran "unas privilegiadas" por que las hubiese elegido el líder para tener sexo.

La última de las víctimas, hermana e hija de las anteriores miembros de la secta, reveló otro lugar en el que se producían las agresiones sexuales de Toni. "A veces cogía su moto y te llevaba al bosque", contó este joven nacida en la secta y que empezó a ser penetrada por Toni a los 15 años.

Ella refrendó el modus operandi de las agresiones que reveló otra víctima los primeros días de juicio: una de las acusadas le sujetaba de las manos para que no se moviese y "pudiera hacerlo bien" Toni, quien además tenía un vibrador, "la maquinita" como él decía, para ponérselo en el clítoris a las víctimas. "Nosotras mismas teníamos que limpiar la maquinita", sostuvo esta joven.

Las vistas continúan este jueves.