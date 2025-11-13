Tragedia
Muere un niño de dos años atragantado en Valencia
El pequeño ingirió, al parecer, un anacardo que le ofreció otro niño de más edad y falleció horas más tarde en el hospital
Valencia
Un niño de dos años ha muerto atragantado en Valencia. Los hechos ocurrieron el pasado martes 11 de noviembre en un parque del barrio de Campanar sobre las 17 horas, cuando otro niño de más edad le ofreció, al parecer, un anacardo y se atragantó.
Traslado al hospital
Los servicios médicos del SAMU se desplazaron hasta el lugar tras ser requeridos por las Emergencia del 112 y le efectuaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar como primero auxilio y los trasladaron a la unidad de pediatría del hospital la Fe de València, donde una hora más, antes de las 19 horas, determinaron su fallecimiento.
- La Policía busca a un joven que arrolló a una anciana en Zaragoza: 'Dejó sin conocimiento a una mujer de 84 años y se fue
- De fundición a viviendas de lujo: ya hay fecha para que los primeros vecinos de Averly estrenen sus pisos
- Con vistas desde la piscina: los alquileres en la nueva promoción de María Agustín rondan los 1.600 euros
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- La ayuda de la DPZ al Casademont femenino se reduce en 20.500 euros
- El pequeño pueblo de Zaragoza que se transforma en la capital de las setas cada otoño
- La mayor promoción de vivienda al noreste de Zaragoza comenzará su urbanización 'en la primera quincena de diciembre
- El Ayuntamiento de Zaragoza recalificará las nuevas parcelas de BSH para permitir su ampliación en Montañana