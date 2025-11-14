Muere un joven de 22 años al caerle una palmera sobre el coche que conducía en Torrevieja

Un joven de 22 años ha fallecido tras caerle sobre el coche que conducía una palmera con picudo situada en la mediana de la CV-905 en Torrevieja. El accidente se produjo sobre las 17.10 horas de este viernes en el tramo de esta carretera autonómica comprendido entre la rotonda de Carrefour y La Hoya, a la altura de la ITV.

Al lugar se trasladaron inmediatamente bomberos del Parque de Torrevieja, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local, además de asistencia sanitaria con una ambulancia medicalizada SAMU. La víctima mortal es de nacionalidad española y reside en Torrevieja.

Ejemplar de la palmera que se ha desplomado sobre el coche. / CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

Rescate

Las labores de rescate y auxilio del conductor obligaron a cortar los dos carriles de salida sentido Rojales de este vial, que es el principal de acceso a Torrevieja, con un paso de más de 30.000 vehículos diarios.

El accidente ha provocado algunas retenciones, dado que la palmera permaneció cruzada en el vial hasta las 19 horas porque la prioridad era la asistencia al conductor.

El coche no había llegado a la altura de la palmera cuando esta se ha desplomado. Desafortunadamente, ha terminado por impactar justo sobre la zona delantera del conductor. El vehículo ha arrastrado el tronco hasta quedar parado junto a la mediana.

Retirada de la palmera. A la derecha, el coche accidentado. / D. I.

Picudo

Bomberos, Guardia Civil y Oolicía Local han podido comprobar que el ejemplar estaba afectado por la plaga de picudo rojo concentrada en el tronco -una zona de la palmera donde es imperceptible para los servicios de jardinería, según fuentes consultadas por este periódico- lo que habría sido la causa de la caída, en una jornada con viento de moderado, que podría haber precipitado al desplome, según han indicado fuentes próximas a la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Torrevieja y confirmó el Consorcio Provincial de Bomberos.

Estado en el que ha quedado el coche accidentado. / D. I.

Esta plaga debilita en extremo las palmeras lo que se refleja normalmente en la zona alta del tronco, en la corona, con la caída de las palmas. Pero también se producen casos en los que el coleóptero ya ha colonizado por completo el tronco sin que se pueda observar a simple vista.

El picudo, una especie invasora, ha arrasado miles de palmeras desde que llegó a la Vega Baja en 2008, en especial ejemplares de Canariensis, y también en municipios como Elche, donde el Palmeral está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. De hecho, en Elche se retiraron en julio de 2024 las palmeras de la calle Pedro Juan Perpiñán, pese a las críticas de vecinos y colectivos varios, porque desde el Ejecutivo local argumentaron que había algunas que presentaban riesgo de caída. Se sustituyeron por plátanos de sombra.

Aunque la carretera CV-905 es competencia autonómica la conservación de la jardinería de la mediana hasta la salida del término la realiza el Ayuntamiento de Torrevieja.