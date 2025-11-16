En Alpedrete
Investigan como posible caso de violencia machista la muerte violenta de una mujer que ocurrió este sábado en Madrid
La víctima apareció fallecida con signos de violencia junto a su pareja, ambos de 60 años
EP
MADRID
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del presunto asesinato por violencia de género de una mujer de 60 años en la localidad madrileña de Alpedrete, según ha informado a través de sus redes sociales.
Fue este sábado cuando Emergencias 112 Comunidad de Madrid informó del hallazgo de dos personas muertas de 60 años, un hombre y una mujer, con signos visibles de violencia en un chalet de la calle de la Jara del municipio.
El equipo médico del Summa 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento de las dos personas. La llamada a Madrid 112 se ha producido a mediodía y la Guardia Civil se encarga de investigar lo sucedido.
- Dimite un alto cargo de Educación del Gobierno de Aragón y señala a Tomasa Hernández: 'En los momentos complicados he sentido una falta de respaldo a mi gestión
- El bar del campo del Valdefierro en Zaragoza o el triunfo de la 'cabezonería': 'Viene gente del barrio y de otros clubes a almorzar
- El fichaje relámpago de David Navarro, el futuro de Rubén Sellés y la historia del Real Zaragoza en juego
- La crónica del Casademont Zaragoza-Unicaja: sopapo a triplazo limpio (79-86)
- Muere un ciclista tras ser arrollado por una furgoneta cerca de Tarazona
- Un restaurante de Zaragoza denuncia una reserva fantasma de 30 comensales: 'Es una falta de respeto
- La ermita románica de un antiguo monasterio escondido entre bosques del Pirineo que debes visitar este otoño
- Homicidios investiga el incendio de un garaje en la avenida Cesáreo Alierta