Un pueblo de Murcia, en shock tras la muerte de su vecina Carmelina en un atraco: "Hay que echarse a la calle"

"La golpearon y la arrastraron por el paso de cebra desde la moto", comentaban este lunes algunos paisanos de Puente Tocinos, en shock tras la muerte de Carmelina, la vecina de 89 años que falleció en el Virgen de la Arrixaca al no lograr sobreponerse a las heridas que le causaron sus asaltantes.

La mujer estaba esperando en un semáforo fue abordada por dos delincuentes que huyeron en un vehículo (hay quien dice que una moto, otros apuntan que fue un patinete) tras arrojarla al suelo.

Agentes de la Policía Local y sanitarios en una ambulancia, el día de la agresión. / @LuisGestoso

Al lugar (en concreto, el cruce de la calle Ermita Vieja y la calle Mayor de la pedanía) se movilizaron agentes de la Policía Local, así como sanitarios en una ambulancia, que trasladaron a la mujer al hospital. La vecina sufrió la rotura de la cadera y de varias costillas y falleció días después en el Virgen de la Arrixaca al no poder superar la gravedad de sus lesiones.

"Sé que es una persona mayor, pero se encontraba en plenas facultades físicas y mentales", dice Enrique, hijo de la víctima

"Espero que exista una sensibilización y se pueda localizar a los culpables de los hechos", significó Enrique, hijo de Carmelina, en un vídeo difundido en redes sociales tras el deceso de su madre.

El hombre subrayó que los delincuentes "han destruido una vida", al tiempo que destacó de su madre: "Sé que es una persona mayor, pero se encontraba en plenas facultades físicas y mentales".

Velatorio y entierro

La mujer es velada en el Tanatorio Murcia Centro y la misa para despedirla tendrá lugar este martes, 18 de noviembre, a las 11.30 horas.

Posteriormente, sus restos mortales recibirán sepultura en el cementerio de Llano de Brujas.

"No puede quedar impune"

"Este crimen no puede quedar impune", recalcan en la cuenta de Facebook 'Puente Tocinos Pedanía', desde donde instan a los vecinos a ayudar: "Si viste algo, escuchaste ruidos, viste a alguien huir, una moto, una sombra sospechosa o cualquier detalle que te pareciera extraño, compártelo".

En este sentido, aseveran que "la información será trasladada de forma confidencial directamente a la familia".

"Si hay que echarse a la calle, estoy segura que el pueblo entero apoyará una iniciativa así", aporta una residente

Lo acontecido ha generado desasosiego en la población. "Estamos muy nerviosos", remarcan algunos de los paisanos consultados, mientras que otros apuestan directamente por "echarse a la calle" para clamar por lo sucedido. "Cuánto sinvergüenza suelto, no hay derecho a que pase esto. Ojalá den con ellos aunque a los dos días están haciéndola otra vez", recalca un hombre, Francisco, que pide "leyes más duras".

"Espero que se haga Justicia y que no caiga en el olvido", manifiesta una mujer, Mª Carmen, que insiste: "Si hay que echarse a la calle, estoy segura que el pueblo entero apoyará una iniciativa así".

Al respecto, otro varón, llamado Diego, indica que "tenemos que despertar, la Administración no va hacer nada, tenemos que hacerlo nosotros".

"La tiró al suelo y a consecuencia de eso se ha muerto", destaca otra vecina. Otra incide en que los residentes sienten "miedo" porque en el pueblo hay "inseguridad", aportan a preguntas de los periodistas movilizados a la pedanía horas después de la muerte de Carmelina.

Del caso se hace cargo la Policía Nacional, que apela a la colaboración ciudadana para tratar de dar con los individuos. Mientras, rastrea las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, por si hubiesen captado algo que lleve a la identificación, localización y posterior arresto de los sospechosos.