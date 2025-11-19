Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Un hombre herido de bala en un aparcamiento de autocaravanas de Málaga

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga las circunstancias en las que la víctima, un español, ha resultado herido en una pierna

Imagen de archivo del aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena.

Imagen de archivo del aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena. / Alfonso Vazquez

Jose Torres

La Policía Nacional investiga un incidente con arma de fuego en el que un hombre ha resultado herido en Málaga. Según fuentes cercanas al caso, la víctima ha sido localizada herida en una pierna en el entorno del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, en la zona oste de la capital malagueña. El herido, de nacionalidad española, no corre peligro.

El suceso se ha conocido sobre las 16.00 horas, cuando Emergencias 112 ha recibido dos llamadas que informaban de la presencia de una persona herida de bala en una pierna en la zona de aparcamientos del recinto deportivo en la que habitualmente estacionan numerosas autocaravanas, entre las calles Lexicógrafa María Moliner y Periodista Paco Rengel. Ante la gravedad de los hechos, el centro coordinador ha movilizado a Policía Nacional, Policía Local y sanitarios, confirmando estos últimos que la víctima presentaba herida por arma de fuego y lo han trasladado a un centro hospitalario. Su pronóstico es reservado y no se teme por su vida.

De la investigación se ha hecho cargo el Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga.

