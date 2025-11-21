Incendio
Muere una mujer y un hombre sufre quemaduras graves en un incendio en un parque de Alcalá de Henares
El suceso ha tenido lugar en torno a las 13.45 horas de este viernes, en una zona cercana a la Comisaría de Policía Nacional
EP
Una mujer de mediana edad ha fallecido y un hombre de unos 70 años ha resultado gravemente herido por quemaduras en el 90% del cuerpo tras un incendio registrado este viernes en un parque junto a la calle Gaceta de Alcalá de Henares, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Los hechos se han producido en torno a las 13.45 horas de este viernes en una zona cercana a la Comisaría de Policía Nacional de Alcalá de Henares cuando los agentes se han percatado de que una columna de humo salía desde un parque donde viven dos personas sin hogar, según han informado fuentes conocedoras del caso.
Agentes de Policía han salido rápidamente hacia el lugar cargados con extintores para intentar sofocar las llamas de una chabola. Allí han encontrado a una persona a la que han logrado apagar las llamas, si bien otra más se encontraba en el interior, sin lograr sofocar el incendio.
Hasta el lugar se han trasladado más tarde bomberos de la Comunidad de Madrid, que han terminado de extinguir un incendio que podría haberse originado de forma accidental por un camping gas.
Efectivos sanitarios han confirmado el fallecimiento de una mujer y han trasladado en helicóptero a un varón en estado grave con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, según ha informado Emergencias 112.
Policía Judicial y Científica se han personado en el lugar y se encargan ahora de la investigación para esclarecer las causas del suceso.
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- Ryanair anuncia un nuevo y sorprendente destino desde Zaragoza por Navidad
- Las obras de la travesía de la N-232 en Utebo rompen la tubería que abastece de agua al municipio y a Garrapinillos y Casetas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- Un abogado de Zaragoza logra la absolución del narco gallego Laureano Oubiña