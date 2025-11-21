En Alzira
La propietaria de la clínica en la que fue intervenida la menor fallecida en Valencia: "La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar"
La clínica está invesigando el lote de anestesia
Redacción
La propietaria de la clínica dental en la que fue intervenida la niña de 6 años fallecida en Alzira ha reconocido en À Punt que la menor salió de las instalaciones "aparentemente bien" y que la anestesista que la atención "no ha sabe qué ha podido pasar".
En declaraciones a À Punto, la responsable de la clínica ha explicado que a la menor se le extrajeron unos dientes de leche y nos empastes y que para que la niña estuviera "más reladaja" se la aplicó sedación. En este sentido ha explicado que no se la aplicó una anestesia general y que están "investigando el lote de anestesia".
Otra menor de 4 años también tuvo que ser atendida en el hospital, al que arribó con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. La menor también había recibido tratamiento en la misma clínica dental y fue evacuada en un SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada, según han confirmado fuentes sanitarias.
