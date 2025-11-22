Un hombre mata presuntamente a su expareja en Rincón de la Victoria (Málaga)

Un hombre ha sido detenido por su presunta relación con la muerte violenta este sábado de su expareja, una mujer de 60 años, en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria.

Así lo han informado a Europa Press varias fuentes cercanas a la investigación, quienes han precisado que los hechos han sucedido en la mañana de este sábado en la zona de Cotomar de dicha localidad.

Vecinos han alertado de una pelea de pareja, por lo que desde Emergencias 112 Andalucía han dado aviso a la Guardia Civil, y además se ha informado al Instituto Andaluz de la Mujer. Además, también se han personado efectivos de la Policía Local.

Así, los agentes han encontrado el cuerpo de la mujer con signos de violencia y han detenido a la expareja. Según las fuentes, la principal línea de investigación es violencia machista y no constan denuncias previas.