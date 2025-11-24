En La Habana
Detienen en Cuba al profesor gallego condenado por violar a una menor
Hay disposición por parte de los dos países por facilitar su traslado a España, aunque no haya acuerdo de extradición
EFE
Las autoridades cubanas detuvieron en La Habana al ciudadano español Martiño Ramos Soto, condenado a 13 años y medio de cárcel en su país por violar y abusar de una menor de edad, según pudo confirmar EFE este lunes.
La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) arrestó hace unos días en la capital cubana a Ramos, para quien el Gobierno de España había solicitado ya formalmente su extradición después de que lo pidiese la Audiencia Provincial de Ourense el 31 de octubre.
Según fuentes consultadas, la PNR era consciente de la presencia de Ramos Soto en Cuba desde hacía meses y desde entonces, conscientes de su condena, estaba bajo observación, pero no había sido detenido.
Además, parece que hay disposición por parte de los dos países por facilitar su traslado a España, aunque no hay vigente un acuerdo de extradición.
Ramos Soto es uno de los diez nombres reclamados por la justicia española cuya localización y arresto era prioritaria para la Sección de Fugitivos que, precisamente este lunes, pidió la colaboración ciudadana para recabar posibles pistas.
Ramos Soto es natural de Ourense, tiene 50 años y fue condenado a 13 años y medio de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años, informó la Sección de Fugitivos.
Una vez condenado en julio pasado, Ramos Soto no atendió el auto de entrada en prisión para cumplir la pena. Entonces se emitió una orden de detención nacional, si bien los agentes tenían ya indicios de que el condenado se encontraba fuera de España.
Según la reconstrucción policial de su fuga, Ramos Soto se desplazó en julio a Portugal para, desde Lisboa, volar a Brasil. De allí viajó a Perú y luego, finalmente, a Cuba. La policía española consideraba que el condenado contaba con algún apoyo en la isla.
Además de profesor de educación infantil y primaria, Ramos Soto era exmilitante de la extinta En Marea y conocido en su ciudad, Ourense, por impartir clases de música y por su activismo.
Su inclusión en la lista junto con otros diez fugitivos -hay conocidos narcotraficantes, un asesino, un histórico atracador y varios agresores sexuales,- se debe, según la Sección de Fugitivos a una cuestión "estratégica".
