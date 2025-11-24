Investigación
La niña de Valencia ingresada tras una intervención dental evoluciona "favorablemente" y pasa a planta
La menor de Alzira llevaba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Clínico desde el pasado jueves cuando la trasladaron desde el hospital de la Ribera
Lluís Pérez
La niña de 4 años ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital Clínico de Valencia, después de someterse a una intervención dental en una clínica privada de Alzira, evoluciona "favorablemente" y ha abandonado la UCI para pasar a planta, donde continuará siendo atendida por el personal sanitario del centro. Así lo confirman fuentes de la Conselleria de Sanidad, que este fin de semana trasladaban que la menor estaba estable.
La pequeña llevaba en Intensivos desde el pasado jueves cuando fue trasladada desde el hospital de La Ribera, tal como informó este diario. Ingresó con un cuadro de fiebre, vómitos y somnolencia y fue estabilizada, pero se decidió trasladarla al Clínico donde cuentan con una UCI especializada en Pediatría.
Su estado de salud se ha seguido de cerca después de que otra menor de seis años, atendida el mismo día en la misma clínica dental de la Ribera, falleciera el jueves sin que los facultativos pudieran hacer nada por ella. Los padres explicaron que la niña fue dada de alta después de estar cuatro horas en observación y con problemas.
La propietaria del establecimiento explicó al canbal de televisión À Punt el viernes que la niña abandonó las instalaciones "aparentemente bien" y que la anestesista que la atendió no sabía "qué ha podido pasar".
Investigación de Sanidad
El pasado viernes, al conocerse el fallecimiento de la menor, la Conselleria de Sanidad procedió a clausurar cautelarmente la actividad de la clínica e inició una investigación al respecto. Este pasado sábado el servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad mantuvo una reunión con el anestesista que atendió a las dos niñas. Con las conclusiones de ese encuentro, elaboró un informe que se ha remitido a la autoridad judicial.
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira abrió diligencias previas para investigar el fallecimiento de la pequeña, como señaló el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.
Este fin de semana ha trascendido que la clínica donde fueron atendidas las dos menores no tenía autorización de Sanidad para realizar las técnicas de actividad de anestesia, que incluye la sedación con fármacos por vía intravenosa. El centro sí que está autorizado como clínica dental con actividad en odontología-estomatología, y sí que puede administrar sin más autorización anestésicos locales.
