Tras su detención en septiembre
Sale de la cárcel el tío de los hermanos Marc y Álex Márquez
También han sido liberados los otros dos detenidos en un caso de asesinato
EFE
La Audiencia Provincial de Lleida ha dictado este lunes libertad provisional para el tío de los pilotos de motociclismo Marc y Àlex Márquez, un comandante de la Guardia Civil retirado y el propietario de un taller mecánico de Lleida, detenidos por su presunta implicación en un asesinato.
Estas tres personas fueron detenidas por el asesinato de un contrabandista, Joan Coromina, en un bosque de La Baronia de Rialp (Lleida) en 2022.
Coromina murió al recibir un disparo en el corazón realizado por un francotirador que no ha podido ser detenido.
El tío de los hermanos Márquez, amigo de juventud de la víctima, ha salido del Centre Penitenciari de Ponent de Lleida este lunes por la tarde, según han informado a EFE fuentes de su defensa.
La Audiencia Procincial de Lleida ha estimado el recurso del familiar de los Márquez en el que alegó que no había riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas considerando tiene arraigo profesional, personal y familiar.
El juez de Solsona (Lleida) decretó el ingreso en prisión de los tres detenidos por este caso el 4 de septiembre, dos días después de ser arrestados.
Los investigadores sostienen que el comandante retirado habría pedido 30.000 euros a la víctima por ayudarle en una investigación de contrabando de tabaco en la que previsiblemente Joan Coromina estaba implicado.
Argumentan también que el tío de los Márquez y el dueño del taller mecánico habrían puesto en contacto al agente de la benemérita con la víctima.
