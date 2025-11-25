Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Torrox

Cuatro muertos por inhalación de gas en una vivienda de Málaga

Un vehículo de la Policía Nacional.

Un vehículo de la Policía Nacional. / EP

EFE

Málaga

Cuatro personas han muerto este martes por inhalación de gas en una vivienda en Torrox (Málaga), han informado a EFE fuentes municipales.

TEMAS

