No hay detenidos
Una agresión a navajazos en plena calle acaba con dos heridos en Sevilla
Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este miércoles en torno a las 18.30 horas
Ramón Morales
Sevilla
Una pelea a navajazos ha acabado con varios heridos este miércoles por la tarde en el entorno de la Plaza de la Gavidia de Sevilla, según ha informado a este periódico el servicio de Emergencias 112.
Los primeros avisos tuvieron lugar alrededor de las 18.30 horas, cuando varios viandantes alertaron de una agresión con arma blanca de una persona a otras dos en plena calle, resultando heridas las dos, una de ellas con una aparatosa herida en el cuello.
Tras la agresión, el autor de las puñaladas huyó a pie del lugar. Fueron movilizados tras el suceso efectivos de la Policía Local de Sevilla, Policía Nacional y sanitarios del 061. Por el momento no hay detenidos ni actuaciones tras el suceso.
- Ángel Torres: 'Ni le hemos comunicado el pago al Zaragoza de la opción por Liso ni está ya decidido
- Varios menores propinan una paliza a un hombre en Zaragoza tras reprocharles que vandalizaran bicis
- La Romareda comienza a parecerse a un estadio: finalizan las excavaciones y ya emergen la tribuna Este y el Gol Norte
- Epidemia de gripe en Aragón: vuelve la mascarilla obligatoria a todos los centros sanitarios
- Inquietud por el futuro de Teka en Zaragoza: despidos, recortes y una producción a la baja
- La fórmula del resurgimiento de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y las piezas de ajedrez de Alex Ferguson
- ¿Qué está pasando en San José con las peleas y agresiones violentas?
- Alumnos del IES Grande Covián persiguen al docente condenado por maltrato a la salida de clase: “No lo veo como a un profesor normal, sino como a un abusador”