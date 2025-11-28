Fuego
Controlado un incendio en una empresa de reciclaje de Barcelona que ha dejado tres heridos graves
Las llamas han obligado a cortar la carretera C-59 en ambos sentidos a la altura de la ciudad barcelonesa poco antes de las 8.00 horas
Redacción
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han dado por controlado el incendio de industria en una empresa de reciclaje del polígono La Borda de la localidad barcelonesa de Caldes de Montbui este viernes a las 9.03 horas. El fuego, que se declaró a las 7.12 horas, ha dejado tres heridos graves que fueron trasladados al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Las llamas obligaron a cortar la C-59 en ambos sentidos a la altura de la localidad barcelonesa desde las 7.57 horas de este viernes.
Diecisiete dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han desplazado hasta el lugar de los hechos para proteger las naves adyacentes, "tirando agua y retirando palés y materiales porque el fuego se está propagando" hacia las otras naves, y han expresado que el recinto en llamas está totalmente comprometido.
El siniestro ha obligado a activar la prealerta del Procicat por el fuego y el teléfono de emergencias 112 ha recibido 80 llamadas por el incidente.
- Valery, jugador del Real Zaragoza, a corazón abierto: 'El año pasado caí en un gran abismo del que me costó mucho salir'
- Este es el alcalde que menos cobra de Aragón: 'Es un compromiso personal
- Desalojados 200 vecinos por el riesgo de colapso de cuatro edificios en la plaza Santa Clara de Huesca
- El pequeño pueblo de Aragón donde se han rozado los -8 grados: está a solo 200 metros de altitud
- La Cámara de Cuentas de Aragón se quedará un edificio histórico de Zaragoza que lleva en desuso desde hace 12 años
- Los vecinos de Mallén se toman con humor las obras en la A-68: “Lo que en China se hace en seis meses, aquí ha costado quince años”
- La vida de una familia sin hogar en Zaragoza: 'Dormíamos en el cuarto de las escobas y luego nos íbamos al instituto
- El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Juan del Val: 'Cercanos, amables y simpáticos