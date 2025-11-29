Incendio
Hallan un cuerpo sin vida en el interior de una vivienda incendiada en Granada
La Policía Nacional investiga las circunstancias en las que falleció la víctima, de la que no han trascendido más datos
EP
Los servicios de emergencia han localizado este sábado el cuerpo sin vida de una persona en una vivienda donde se ha producido un incendio en Granada capital, según ha informado Emergencias 112 Andalucía en una nota de prensa.
Los primeros avisos al 112 se han dado pasadas las 15,00 horas y alertaban de un incendio en una vivienda situada en la calle Guinea, de la que veían salir mucho humo por las ventanas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Nacional y de la Policía Local.
Efectivos de los bomberos han localizado en el interior de la vivienda siniestrada el cuerpo sin vida de una persona, de la que no han trascendido más datos. La Policía Nacional, por su parte, ha informado de la activación del protocolo judicial. Efectivos del servicio de extinción de incendios y salvamento ha rescatado a un perro con vida de la vivienda siniestrada, que ha quedado precintada ante el riesgo de colapso estructural.
