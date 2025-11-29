Investigan la muerte de dos jóvenes en Jaén por "posible suicidio"

La Policía Nacional de Jaén investiga la muerte de dos jóvenes halladas a la 1.30 horas de este sábado en el Parque de la Victoria de la ciudad jiennense.

Fuentes del citado cuerpo han afirmado en declaraciones a Europa Press que se ha decretado el secreto de sumario hasta que no se levante por parte del juez.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha precisado a esta agencia que recibieron un aviso a las 1,30 horas de la mañana por dos jóvenes "posiblemente fallecidas" en el Parque de la Victoria de Jaén.

La sala coordinadora del 112 activó a efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento. La hipótesis inicial de trabajo es considerar este suceso como "posible suicidio".